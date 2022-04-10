Ле Пен пообещала стать президентом для всех французов и привести страну в порядок

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Занимающая, согласно предварительным данным, второе место в первом туре выборов во Франции Марин Ле Пен пообещала стать президентом всех французов и привести страну в порядок за пять лет. Такое заявление она сделала в обращении к избирателям после оглашения предварительных результатов первого тура выборов.

По словам Ле Пен, в текущей кампании она решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обращаться непосредственно к людям.

«Я продолжу это делать, если вы решите по результатам второго тура, без каких-либо исключений я буду президентом для всех французов», - цитирует ее РИА Новости.

Ле Пен также заявила, что приведет «страну в порядок за пять лет», в частности, обеспечит независимость государства и сделает его территорией мира. Кандидат в президенты пообещала обратить большое внимание на обеспечение суверенитета Франции во всех отраслях, «чтобы французы могли решать сами за себя и защищать собственные интересы».

Согласно последним экзитполам, действующий лидер страны Эмманюэль Макрон набрал на выборах 28-29% голосов избирателей, Ле Пен получила 23-24%.

Президента Франции определят во втором туре выборов, который состоится 24 апреля. В нем примут участие Макрон и Ле Пен. Ранее основатель правого движения «Реконкиста», кандидат в президенты Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за Ле Пен.