Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов президента Франции
Основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Земмур в свою очередь по итогам первого тура президентских выборов во Франции получает 7,1% голосов.
При этом кандидат во французские лидеры от партии «Республиканцы» Валери Пекресс в ходе обращения к избирателям признала свое поражение в первом туре. Она также рассказала о намерении голосовать за переизбрание действующего главы государства Эмманюэля Макрона во втором туре выборов.
«Несмотря на глубокие разногласия, я бы сознательно проголосовала за Эмманюэля Макрона, чтобы помешать приходу к власти Марин Ле Пен», - сказала Пекресс, передает ТАСС.
Напомним, согласно последним опубликованным данным, Макрон получил 24,7% голосов, Ле Пен - 23,5%. Далее с 19% идет Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокоренная Франция».
Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье, 10 апреля, в голосовании принимают участие порядка 49 миллионов избирателей. Лидера страны определят во втором туре 24 апреля, в который выходят Макрон и Ле Пен.