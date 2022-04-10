Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов президента Франции

В свою очередь Валери Пекресс рассказала о намерении голосовать за переизбрание действующего главы государства Эмманюэля Макрона.

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Основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Земмур в свою очередь по итогам первого тура президентских выборов во Франции получает 7,1% голосов.

При этом кандидат во французские лидеры от партии «Республиканцы» Валери Пекресс в ходе обращения к избирателям признала свое поражение в первом туре. Она также рассказала о намерении голосовать за переизбрание действующего главы государства Эмманюэля Макрона во втором туре выборов.

«Несмотря на глубокие разногласия, я бы сознательно проголосовала за Эмманюэля Макрона, чтобы помешать приходу к власти Марин Ле Пен», - сказала Пекресс, передает ТАСС.

Напомним, согласно последним опубликованным данным, Макрон получил 24,7% голосов, Ле Пен - 23,5%. Далее с 19% идет Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокоренная Франция».

Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье, 10 апреля, в голосовании принимают участие порядка 49 миллионов избирателей. Лидера страны определят во втором туре 24 апреля, в который выходят Макрон и Ле Пен.