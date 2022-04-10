Экзитполы показали лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции

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Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и его главная соперница, глава «Национального объединения» Марин Ле Пен набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура выборов во Франции, свидетельствуют данные экзитполов. Об этом сообщает бельгийское издание LaLibre.

Согласно последним опубликованным данным, Макрон получил 24,7% голосов, Ле Пен - 23,5%. Далее с 19% идет Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокоренная Франция». Около 8% голосов набрали Эрик Земмур, лидер партии «Реконкиста» и Валери Пекресс, председатель регионального совета области Иль-де-Франс.

Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье, 10 апреля, в голосовании принимают участие порядка 49 миллионов избирателей. Лидера страны определят во втором туре 24 апреля, в который практически гарантировано выдут Макрон и Ле Пен.

Ранее Politico писала, что США боятся дестабилизации западной коалиции против Москвы в случае победы Ле Пен. Газета утверждает, что Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что может пошатнуться «трансатлантическая стена», которая была возведена американским лидером Джо Байденом с европейскими партнерами. Издание не исключает, что некоторые члены НАТО примут решение его покинуть.