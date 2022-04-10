МИД РФ: у Москвы есть список лиц, замеченных «в плохих делах против России»

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Москва может расширить список нежелательных лиц из Евросоюза и США в случае, если такая необходимость возникнет. Об этом в интервью ведущей программы «Разговор о Главном» на телеканале «Звезда» Ольге Беловой рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

У Москвы есть список тех, кого считать нежелательными лицами, так как они замечены «в плохих делах против России».

«Он есть. Он есть и на американском направлении, и на европейском в том, что касается Европейского союза. И мы его периодически перелистываем, рассматриваем. Если надо, добавим», - заявил Вершинин.

Ранее власти ЕС внесли в санкционный список президента России Владимира Путина и главу российского МИД Сергея Лаврова.