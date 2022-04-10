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МО РФ: в украинских портах остаются заблокированными 77 зарубежных судов из 18 стран

20:55 10.04.2022
По словам Михаила Мизинцева, киевские власти продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев.
МО РФ: в украинских портах остаются заблокированными 77 зарубежных судов из 18 стран
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Минобороны России сообщили о том, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 стран.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», - отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что ВС РФ ежедневно открывают морской гумкоридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

По словам Михаила Мизинцева, подтверждением существующей минной опасности служит обнаружение 10 апреля мины ЯМ-1, выставленной украинской армией в районе порта Мариуполь.

«При этом киевские власти продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», - также заявил Мизинцев.

Накануне отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил, что в проливе Босфор возможна крупная катастрофа из-за дрейфующих мин в Черном море. Он утверждает, что их пустила украинская сторона. 

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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