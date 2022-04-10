В ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с захваченных националистами кораблей в Мариуполе

Члены экипажей кораблей не смогли вовремя покинуть зону боевых действий из-за мин, которые были установлены боевиками.

© Фото: Народная милиция ДНР, Telegram

В Народной милиции ДНР сообщили о том, что 47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, были эвакуированы военнослужащими РФ и Донецкой Народной Республики.

«В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины», - сказано в сообщении в Telegram.

Подчеркивается, что члены экипажей кораблей не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за мин, которые были установлены националистами.

В воскресенье, 10 апреля. стало известно о том, что боевики националистического батальона «Азов»* захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи. Отмечалось, что Народная милиция ДНР предпринимает все необходимые меры для спасения жизней удерживаемых боевиками моряков.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.