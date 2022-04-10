В ДНР заявили о захвате боевиками «Азова»* двух иностранных судов в порту Мариуполя

Утверждается, что в настоящий момент данных о судьбах членов экипажей захваченных судов нет.

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Боевики националистического батальона «Азов»* захватили два иностранных судна в Мариуполе и удерживают в заложниках экипажи. Об этом говорится в сообщении Народной милиция ДНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна “Царевна” и “Леди Аугуста”. Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты «"Азова"* ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», - сообщили в НМ ДНР.

Утверждается, что в настоящий момент данных о судьбах членов экипажей захваченных судов нет. Также Народная милиция ДНР заявила, что предпринимаются все необходимые меры для спасения жизней удерживаемых боевиками моряков.

Накануне в Министерстве обороны России рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт Мариуполя. В течение семи минут кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате произошло возгорание, а судно легло в дрейф.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.