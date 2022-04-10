МО РФ: неонацисты заминировали резервуары с хлором на водоканале в Белогоровке

Резервуары планируется взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР, заявили в гуманитарном штабе.

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Неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала в Белогоровке Попаснянского района. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Народной милиции ЛНР», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в гуманитарном штабе, подобные провокации в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины, а также указывают на полное пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

В Минобороны России также заявили, что украинские власти планируют провести постановочные съемки вскрытия захоронений под Киевом для обвинения РФ. К ним будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов, а также сотрудники национальной полиции.