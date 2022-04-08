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Европа забыла прошлое: зачем вандалы облили краской памятник в Трептов-парке

Максим Низкодубов
Андрей Неделя
18:57 08.04.2022
Свастика, угрозы и призывы к уничтожению всех русских в самом сердце Берлина - в Трептов-парке. Это место стало символом героизма советских воинов, победивших нацизм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Посольство России в Берлине
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Российское посольство в Берлине направило ноту в немецкий МИД из-за осквернения монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке. Вандалы облили мемориал краской и оставили надписи с русофобскими призывами.

Свастика, угрозы и призывы к уничтожению всех русских в самом сердце Берлина - в Трептов-парке. Это место стало символом героизма советских воинов, победивших нацизм. То, что еще недавно казалось немыслимым, - случилось. Неизвестные осквернили архитектурный ансамбль русофобскими надписями. Они повсюду - даже на ступенях, ведущих к мемориалу. Нота протеста в МИД Германии последовала незамедлительно.

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля. Рассматриваем эту подлую акцию как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», - заявили в посольстве России в ФРГ.

Грандиозная фигура красноармейца олицетворяет подвиг советского солдата, сломавшего хребет нацизму. Воин опускает карающий меч, который был выкован на Урале и поднят в Сталинграде. При этом Трептов-парк - это не только мемориал, но и крупнейшее за пределами России захоронение наших бойцов. Там покоятся более 7 000 человек, освобождавших Германию и весь мир от нацистской чумы. Нельзя не отметить, что прототипом воина-освободителя стал красноармеец Николай Масалов, спасший немецкую девочку - именно ее он держит на руках. От того подобное осквернение священного места выглядит еще чудовищнее.

«Он был готов ценой своей жизни, перебежав через мост под артиллерийским и пулеметным огнем противника, чтобы спасти немецкую девочку, которая плакала и находилась на первом этаже укрепленного нацистами дома, вынести ее из зоны боевых действий и вернуться. Свидетелем этого подвига стал будущий маршал Чуйков», - сказал военный историк Никита Буранов.

Осквернение монумента самой кровопролитной войны в истории человечества - сильнейший удар для тех, кто освобождал Европу от нацистов, и для родственников тех, кто отдал жизни в боях во имя мира.

«Когда происходит осквернение и вандализм, конечно, думается о том, что эти люди нарушают какой-то такой особый закон, который все люди, если они люди, соблюдают. Потому что там братские могилы, там кости упокоившихся людей. И осквернение этого, мне кажется, имеет какой-то очень плохой, очень отвратительный смысл, потому что нарушение этого векового покоя - это очень страшная история, негуманная», - заявила дочь маршала СССР Ивана Конева Наталия.

В Берлине акт вандализма официальные власти пока не комментируют. В России уверены - подобные инциденты будут продолжаться, пока не прекратится открытое потворство немецкой стороны так называемым активистам.

«После осквернения памятника воинам-освободителям какая-то реакция у местных медиа есть. Они просто сообщили об этом факте без каких-либо оценочных суждений. Немецкое общество достаточно неоднородное. Где-то мы, как российские журналисты, слышим от наших коллег и соседей слова поддержки. Расследование наверняка будет проведено, найдут ли виновных, я сильно сомневаюсь», - сказал руководитель бюро РИА Новости в Берлине Сергей Феоктистов.

Но по договору германское правительство обязано обеспечить содержание и сохранность памятника. Это закреплено в отдельном соглашении, которое заключили ФРГ и ГДР со странами-победительницами во Второй мировой войне. Изуродованный монумент - лишь часть травли русского населения в стране. Только за последний месяц в Германии, по признанию главы МВД страны, зафиксировано более трехсот преступлений против выходцев из России.

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