Синоптик рассказал о «контрастной» погоде на Европейской части России на грядущей неделе

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Синоптик Александр Шувалов в беседе со «Звездой» рассказал о погоде на предстоящей неделе и сделал прогноз, сколько будут продолжаться дожди на территории Европейской части России. По его словам, сейчас наблюдается очень контрастная ситуация на Востоке и Западе страны.

«До среды включительно будем наблюдать такую погоду (дождливую - Прим.ред.). У нас очень контрастная ситуация. Восток Европейской территории в тепле купается. И в ближайшие дни там 16-18 градусов тепла. А Запад в холодной части фронтальной зоны, здесь температура по крайней мере на 8-10 градусов ниже. Будет очень дождливый и прохладный понедельник. Во вторник у нас температура подпрыгнет до 13-15 градусов, на Востоке - 18-19 градусов и тоже с дождем», - рассказал синоптик.

По словам Шувалова, в среду, 13 апреля, дожди будут уменьшаться и ослабевать. Вторая половина недели с четверга начнется с меньшими осадками, подчеркнул специалист.

«Мы уже в холодной части этой фронтальной зоны, поэтому температура здесь будет не слишком высокая, порядка 6-8 градусов, десяти градусов пока немножечко подождем», - подытожил он.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал «Звезде» о погоде в апреле. По мнению эксперта, в ближайшие дни в Москве еще ожидаются заморозки, но только в ночные часы. В темное время суток в столице могут быть смешанные осадки: снег с дождем. Днем возможен только дождь.

Специалист также добавил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха местами может прогреться выше 13 градусов тепла.