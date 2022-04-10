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Пекарь раскрыл рецепт хлеба для российских десантников-участников спецоперации на Украине

Виктория Ивашечкина
16:16 10.04.2022
По словам мужчины, во время приготовления строго соблюдаются все требования безопасности.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пекарь Сергей раскрыл рецепт хлеба, который он ежедневно в полевых условиях готовит для российских десантников-участников спецоперации на Украине. По словам мужчины, во время приготовления соблюдаются все требования безопасности.

«Хлебопечка П-04, 400 килограмм. Готовим масса для будущего хлеба, килограмм 200. Для начала мука у нас просеивается от сбора пыли, грязи, чтобы она стала душистой. Далее замешивается тесто, оно настаивается в течение часа, три раза оно поднимается и обратно опускается. Затем раскладывается в формы, настаивается в духовом шкафу. Тесто поднимается и уже готовим его в основном духовом шкафу. В процессе готовки соблюдаем все требования безопасности», - рассказал Сергей, продемонстрировав специальную машину для выпекания хлеба для военнослужащих.

Ранее повар ВДВ рассказал, чем питается российская армия в полевых условиях. По словам Владислава, организовано трехразовое горячее питание и выпечка свежего хлеба.

В пунктах дислокации подразделений развернуты полевые кухни и столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

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