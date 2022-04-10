Армия Повар ВДВ рассказал, чем питается российская армия в полевых условиях Андрей Неделя В пунктах дислокации подразделений развернуты полевые кухни и столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы и другие объекты МТО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Повар Владислав, служащий в подразделении Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал, чем кормят солдат российской армии в ходе специальной военной операции в полевых условиях. «В нашей столовой организовано трехразовое горячее питание и выпечка свежего хлеба. Сегодня на обед у нас щи полевые, консервы мясные с рисовой кашей, чай и дополнительное питание», - рассказал он. В пунктах дислокации подразделений развернуты полевые кухни и столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения. Ранее российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов всем пришедшим к областной администрации жителям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика