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В Латвии из-за санкций против России возникла угроза безопасному хранению аммиака

Виктория Ивашечкина
15:32 10.04.2022
В хранилище предприятия на данный момент находится около 40 тонн опасного вещества.
В Латвии из-за санкций против России возникла угроза безопасному хранению аммиака
© Фото: uralneftemash
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В латвийском городе Вентспилс из-за антироссийских санкций возникла опасная ситуация с хранением жидкого аммиака на предприятии VK Terminal Services. Об этом сообщает издание LETA, ссылаясь на спикера городской думы Яниса Витолиньша. 

«Если предприятие, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным», - цитирует агентство слова политика.

По его словам, в хранилище предприятия на данный момент находится около 40 тонн опасного вещества.

Владельцем контрольного пакета акций компании Ventamonjak, которой принадлежит аммиак, является кипрская компания, бенефициаром которой является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Он на данный момент находится под санкциями. Из-за этого счета предприятия оказались заморожены.

Несколькими днями ранее Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие», 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний. 

Кроме того, ряд персональных санкций были введены в отношении целого списка предпринимателей и бизнесменов страны.

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