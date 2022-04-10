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СМИ: Словакия собирается передать Украине гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29

Анна Касаткина
15:16 10.04.2022
Ранее Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300.
СМИ: Словакия собирается передать Украине гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29
© Фото: Jacob Bradford, Wikimedia
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Словакия может передать Украине самоходные гаубицы Zuzana и сверхзвуковые истребители МиГ-29. Переговоры об этом уже ведутся, сообщает со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя братиславская газета Pravda.

САУ Zuzana калибра 155 мм с начала 21 века производятся в Словакии. Башня артиллерийского орудия установлена на платформу чешского грузовика Tatra T815. Максимальная дальность стрельбы, по официальным данным, составят 39600 метров, заряжание автоматизированное, максимальная скорострельность не превышает шести выстрелов в минуту. По последним данным, на вооружении Словакии состоит только 16 таких гаубиц.

МиГ-29 состоят на вооружении словацких ВВС. В перспективе их планируется заменить американскими истребителями.

Ранее Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300, напоминает ТАСС. Глава правительства страны Эдуард Хегер пояснил, что ЗРК передан по просьбе Украине о помощи в соответствии с статьей 51 Хартии ООН.

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