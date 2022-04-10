Раненый российский военнослужащий поблагодарил свою бригаду за спасение
Раненый российский военнослужащий, награжденный Орденом «Мужества», поблагодарил свою бригаду за спасение и пожелал всем сослуживцам возвратиться домой живыми и здоровыми.
Боец не считает эту награду своей. По его словам, она общая. Он планирует поскорее выписаться из больницы, чтобы вернуться в строй.
«Огромное спасибо всем ребятам, которые помогли выбраться. Эту награду я своей не считаю... считаю ее общей. Всей моей бригаде, большое спасибо, терпения. Желаю всем вернуться домой живыми и здоровыми. Дальнейшие планы - по выздоровлению скорейшие возвращение в строй », - сказал он.
Ранее заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» МО России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.