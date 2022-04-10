СМИ: полиция расследует инцидент с участием Роналду, разбившим телефон фаната

Ситуация произошла, когда футболист уходил в помещение под трибунами и болельщик протянул ему мобильник.

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Полиция английского Мерсисайда начала расследовать инцидент с участием форварда футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом говорится в заявлении полиции, текст которого приводит Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что после матча «Эвертон»- «Манчестер Юнайтед» знаменитый спортсмен разбил смартфон одного из фанатов. Это произошло, когда Роналду уходил в помещение под трибунами и болельщик протянул ему мобильник. Футболист отмахнулся от него, гаджет упал и разбился.

«Мы можем подтвердить, что поддерживаем связь с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" после сообщений об инциденте. В настоящее время полиция проводит расследование, офицеры работают с "Эвертоном", чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Проводятся опросы свидетелей с целью установки факта правонарушения», — говорится в сообщении правоохранителей.

В январе форвард английского клуба на церемонии вручения наград Международной федерации футбола заявил о готовности продолжать карьеру в течение еще четырех или пяти лет.