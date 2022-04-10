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МО РФ показало залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря

11:41 10.04.2022
Вооруженные Силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Удар был нанесен по военным объектам вооруженных сил Украины.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск по назначенным наземным целям на территории Украины.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили штаб националистического батальона «Днепр»*, куда накануне прибыли иностранные наемники. Объект был уничтожен высокоточными ракетами морского базирования.

*батальон «Днепр» - запрещенная на территории РФ террористическая организация

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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