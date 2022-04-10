«Стеклянный потолок»: что может помешать Ле Пен победить Макрона на выборах

По словам политолога, против Ле Пен может активно сыграть ее «русофильская позиция» - она часто выступала с позитивными заявлениями в адрес России.

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Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат политологических наук Павел Тимофеев в беседе со «Звездой» оценил шансы Марин Ле Пен одержать победу во втором туре президентских выборов во Франции.

«По всем социологическим выкладкам, которые я видел, шансы Марин Ле Пен выиграть выборы во втором туре в общем-то, на мой взгляд, не велики. Поскольку в случае выходы во второй тур в дуэли с Макроном, она, скорее всего, получит процентов 40-45 голосов», - сказал он.

Эксперт заявил, что не видел ни одного социологического опроса, в котором бы прогнозировался вариант, при котором политик побеждает действующего президента Франции.

«Безусловно, есть вероятность того, что во втором туре просто левый избиратель не пойдет на участок и Макрону будет не хватать избирателей. Есть вариант еще того, что во втором туре она опять столкнется с так называемым стеклянным потолком - тактика республиканского фронта, когда все объединяются за любого кандидата, чтобы преградить дорогу правому, крайне правому», - добавил Тимофеев.

По словам политолога, против Ле Пен может активно сыграть ее «русофильская позиция» - она часто выступала с позитивными заявлениями в адрес России.

Ранее Politico писала, что США боятся дестабилизации коалиции против Москвы в случае победы Ле Пен. Газета утверждает, что Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что может пошатнуться «трансатлантическая стена», которая была возведена американским лидером Джо Байденом с европейскими партнерами. Издание не исключает, что некоторые члены НАТО примут решение покинуть Сероатлантический альянс.