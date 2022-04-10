Киев запросил у Берлина самоходные гаубицы на 1,7 млрд евро

Panzerhaubitze 2000 может вести огонь с расстояния более 30 километров.

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Правительство Украины запросило у Германии новое вооружение. Речь о 100 самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 на общую сумму €1,7 миллиардов.

Первая партия гаубиц может быть передана официальному Киеву через 30 месяцев, то есть не раньше второй половины 2024 года, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам особо отметил, что Москва не планирует оккупировать соседнее государство. Главные цели операции - демилитаризация и денацификация Украины.