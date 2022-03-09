Отступают с боями: власти ЛНР рассказали о противостоянии с нацбатами и ВСУ

Бойцы Народной милиции ЛНР освободили почти все населенные пункты в границах республики. Об этом сообщили местные власти. Тем не менее ВСУ после отступления продолжают обстреливать жилые районы. Под удар попал поселок Кировск. Там в результате артобстрела повреждены дома. Сейчас выясняется информация о пострадавших.

Анне Ивановне почти 90 лет. Еще в 40-х годах она жила под немецкой оккупацией. И вот все опять повторилось - ей и односельчанам пришлось жить в страхе, когда в 2014 году в село Крымское зашли украинские нацбаты. Спустя восемь долгих лет их освободили бойцы луганской Народной милиции. Повсюду брошенные украинские позиции и усиленные досками траншеи. ВСУ Уходили быстро, оставляя ящики с патронами, выстрелы для РПГ и тандемные боеприпасы, которые способны пробить даже активную защиту танка.

С 14-го года на этой земле побывали разные украинские подразделения и если солдаты ВСУ старались пенсионеров и женщин не трогать, то националисты хватали и отправляли в тюрьмы всех без разбора.

«С 2014 года тут нацбаты что творили. Женщина идет, говорит по телефону, а ее хватают, говорят, что она наводчица и в подвал. Что там с нею делали, я не знаю», - рассказал житель освобожденного села Игорь Ламакин.

Жили армейские подразделения ВСУ и нацбаты в деревенских домах. Выбирали покомфортнее, чтобы и свет и вода и погреб побольше. Украинские военные жили здесь на правах хозяев много лет, но пришлось побросать нажитое в один момент.

Бойцы луганской Народной милиции теснят подразделения ВСУ и нацбаты, но те отступают с боями, держась за укрепления, которые создавали много лет. Село Крымское освободили, но артиллерийская канонада здесь пока отчетливо слышна. Бой идет за следующий населенный пункт.

Материал подготовили: Алексей Алексеев, Вадим Михеев