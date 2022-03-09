В МИД РФ оценили состояние Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение президента Украины Владимира Зеленского неадекватным и призвала оценивать его суждения и заявления исходя из этого.

«Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее украинский лидер заявил, что охладел к вопросу потенциального вступления своей страны в Североатлантический альянс (НАТО), поскольку понимает, что его члены не готовы принять Киев из-за опасений конфликта с Москвой.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский также высказал свое мнение относительно встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе. После отказа НАТО закрыть небо над Украиной, Владимир Зеленский назвал саммит слабым и растерянным.