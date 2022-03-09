Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ оценили состояние Зеленского

Ян Брацкий
09:39 09.03.2022
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу потенциального вступления своей страны в НАТО.
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение президента Украины Владимира Зеленского неадекватным и призвала оценивать его суждения и заявления исходя из этого.

«Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее украинский лидер заявил, что охладел к вопросу потенциального вступления своей страны в Североатлантический альянс (НАТО), поскольку понимает, что его члены не готовы принять Киев из-за опасений конфликта с Москвой.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский также высказал свое мнение относительно встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе. После отказа НАТО закрыть небо над Украиной, Владимир Зеленский назвал саммит слабым и растерянным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:14 Армия
Видео
Продвижение колонны российской бронетехники на Украине показали на видео
08:31 В стране и мире
Антонов заявил, что США боятся уличения в нарушении конвенции о биооружии
07:39 Армия
Видео
Саперы ВС РФ приступили к гуманитарному разминированию в Черниговской области
06:36 Армия
Видео
Российские военные обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия
06:05 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: как прошли ночные вылеты Ка-52 в рамках спецоперации на Украине
Популярное
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.