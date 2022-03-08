Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО

Ян Брацкий
12:59 08.03.2022
В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины, а позже конституционно закрепила курс страны в ЕС и НАТО.
Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
© Фото: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу АВС заявил, что охладел к вопросу возможного вступления своей страны в НАТО. По мнению украинского лидера, в Киеве поняли, что их не готовы принять в альянс.

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», - заявил Зеленский в интервью телеканалу ABC.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе. После отказа членов альянса закрыть небо над Украиной, Владимир Зеленский назвал саммит слабым и растерянным.

Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО отказалось вводить бесполетную зону над Украиной, объясняя это тем, что втягивание войск альянса только усугубит конфликт.

Двадцать четвертого февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, пояснил глава государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 В стране и мире
Минтруд уточнил размер нового пособия на детей
13:15 В стране и мире
Пекин призвал Вашингтон обнародовать данные о биолабораториях на Украине
12:59 В стране и мире
Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
10:37 Армия
Видео
МО РФ: высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира
08:45 Армия
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Популярное
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
«Тяжелая и последовательная работа»: как прошел третий раунд переговоров Москвы и Киева
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Видео
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.