Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу АВС заявил, что охладел к вопросу возможного вступления своей страны в НАТО. По мнению украинского лидера, в Киеве поняли, что их не готовы принять в альянс.

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», - заявил Зеленский в интервью телеканалу ABC.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе. После отказа членов альянса закрыть небо над Украиной, Владимир Зеленский назвал саммит слабым и растерянным.

Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО отказалось вводить бесполетную зону над Украиной, объясняя это тем, что втягивание войск альянса только усугубит конфликт.

Двадцать четвертого февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, пояснил глава государства.