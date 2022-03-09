В Минпромторге РФ пообещали ускорить процесс создания импортозамещенного SSJ100

В Минпромторге РФ заявили, что создание импортозамещенной версии российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 будет ускорено. Для этого предстоит провести процедуру сертификации отечественного двигателя ПД-8. В ведомстве на это отводят 12-14 месяцев. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал импортозамещение систем и агрегатов лайнера одной из главных целей российского авиастроения.

«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок - в ближайшие 12-14 месяцев. Сроки работы над импортозамещенным SSJ будут ускорены», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы министерства.

В прошлом году Денис Мантуров заявлял, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета SSJ должно завершиться до конца 2024 года. Аналогичная процедура предстоит МС-21 - новому российскому самолету. Об этом ранее заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Производство МС-21 также планируется сделать полностью российским к 2024 году.

Sukhoi Superjet 100 - российский пассажирские самолет, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние около 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в 2008 году.