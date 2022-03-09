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СМИ: США не стали включать уран в список запрещенных на импорт российских энергоносителей

Кирилл Кунецкий
07:39 09.03.2022
По данным Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, около половины объема урана, который необходим для работы американских АЭС, США получают из России, Казахстана и Узбекистана.
СМИ: США не стали включать уран в список запрещенных на импорт российских энергоносителей
© Фото: Torsten Krügerimage, BROKER, globallookpress
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США не стали включать уран в список запрещенных властями на импорт российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Агентство подчеркивает, что «энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников - Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях». При этом отмечается, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах отсутствует собственное производство урана.

Накануне американский президент Джо Байден объявил, что США запрещают импортировать из России энергоносители.

«Мы запрещаем импорт нефти, газа и энергии из России. Это значит, что российское сырье больше не будет доступно для американских граждан», - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Вместе с тем американский лидер признал, что это решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг, а также предупредил, что цена на бензин в США продолжит расти.

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