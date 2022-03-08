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Пекин призвал Вашингтон обнародовать данные о биолабораториях на Украине

Анна Назайкина
13:15 08.03.2022
В рамках военно-биологических программ Пентагона на Украине работало более 30 лабораторий, рассказал накануне начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.
Пекин призвал Вашингтон обнародовать данные о биолабораториях на Украине
© Фото: Fulvio Ciccolo, Unsplash
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Китайская Народная Республика призвала Соединенные Штаты прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны, а также за рубежом. Об этом заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лизцянь. Таким образом дипломат прокомментировал данные о спонсируемых Вашингтоном биолабораториях на Украине.

«Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом. Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности и укреплению глобального общественного здравоохранения», — сказал он.

Напомним, что накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Он также добавил, что из-за функционирования биологических лабораторий на территории Украины заболеваемость корью выросла в сто раз. Кроме того, по словам Кириллова, во Львове велись работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, а в Харькове и Полтаве шли работы с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

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