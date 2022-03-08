Армия «Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении 26 военных объектов Украины. © Видео: МО РФ © Фото: МО РФ Читайте нас на: Минобороны опубликовало новые ночные кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». По данным ведомства, полеты выполнялись преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях. «Экипажи армейской авиации ВКС России действуя парами уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами. Видеоматериалы объективного контроля подтверждают точное попадание авиационных средств поражения», - отмечается в сообщении. Напомним, накануне в ходе специального брифинга в российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения Вооруженных сил России продолжают наносить удары по объектом военной инфраструктуры Украины. Также, сообщалось, что бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России были уничтожены 26 военных объектов. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика