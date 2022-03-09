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Зеленский призвал снова сесть за стол переговоров с Россией

Виктория Ивашечкина
02:02 09.03.2022
Ранее российская и украинская сторона провели три раунда переговоров по ситуации на Донбассе.
Зеленский призвал снова сесть за стол переговоров с Россией
© Фото: Ukrainian President's Office, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украинский лидер Владимир Зеленский вновь призвал к переговорам с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Президент записал очередное видеообращение, которое опубликовано его в Telegram-канале. 

«Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе вторых переговоров стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и временном прекращении огня. Но, как ранее заявил глава российской делегации Владимир Мединский, Киев неоднократно нарушал соглашение. 

В свою очередь третий раунд переговоров РФ и Украины завершился на территории Белоруссии вечером 7 марта. Ключевым вопросом встречи стало обеспечение гуманитарных коридоров, по информации Киева, в этом вопрос удалось добиться позитивных подвижек. 

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.

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