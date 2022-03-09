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Минюст США выдвинул обвинения против главы совета российских соотечественников

Виктория Ивашечкина
02:45 09.03.2022
По шести пунктам женщине грозит до 35 лет тюремного заключения.
Минюст США выдвинул обвинения против главы совета российских соотечественников
© Фото: Pexels
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Министерство юстиции США обвинил председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) США Елену Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента. В заявлении ведомства уточняется, что максимальным наказанием за это может стать срок до пяти лет тюрьмы.

«Брэнсон обвинили в заговоре с целью работы в качестве агента иностранного правительства без уведомления генпрокурора», - сказано в сообщении

Минюст, кроме этого, обвинил Брэнсон в сговоре с целью уклонения от регистрации, мошенничестве в визой, даче ложных показаний. По шести пунктам председателю КСОРС грозит до 35 лет заключения.

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран, а также иностранных частных компаний приняли решение ввести новые санкции против РФ.

Ранее издание Bloomberg назвало Россию мировым лидером по числу санкций. Как отмечает агентство, РФ обогнала Иран, Сирию и Северную Корею по количеству санкций против физических и юридических лиц. Так, после 22 февраля текущего года общее число введенных в отношении России ограничений составило 5530.

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