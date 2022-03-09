Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия направит в ОЗХО данные об опасности провокации с применением химоружия на Украине

Анна Касаткина
22:05 09.03.2022
Документы будут переданы техническом секретариату ОЗХО в ближайшее время, заявил постпред при организации Александр Шульгин.
Россия направит в ОЗХО данные об опасности провокации с применением химоружия на Украине
© Фото: Rick Nederstigt, Xinhua, Global Look Press
Читайте нас на:

Россия в ближайшее время направит в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы об опасности провокаций на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Применительно к тому, что мы сейчас видим на Украине, вот эти планы, опасения, что будет химическая провокация, - дело очень серьезное. Сегодня или в крайнем случае завтра утром направим документы в технический секретариат», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Шульгина, документам попросили присвоить гриф национального документа РФ на 99-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, который сейчас проходит в Гааге.

Он добавил, что на пленарном заседании накануне упомянул о готовящейся ядерной провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты в ночь на 9 марта привезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова 80 тонн аммиака. Это свидетельствует о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химоружия, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 В стране и мире
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших из страны компаниях
22:05 В стране и мире
Россия направит в ОЗХО данные об опасности провокации с применением химоружия на Украине
20:47 В стране и мире
МО РФ: украинские националисты завезли под Харьков около 80 тонн аммиака
20:20 Армия
Видео
МО РФ: украинские националисты нанесли удар по питающей ЧАЭС подстанции
19:28 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об интенсивной перегруппировке ВСУ и нацбатальонов во время «режима тишины»
Популярное
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.