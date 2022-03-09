Россия направит в ОЗХО данные об опасности провокации с применением химоружия на Украине

Россия в ближайшее время направит в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы об опасности провокаций на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Применительно к тому, что мы сейчас видим на Украине, вот эти планы, опасения, что будет химическая провокация, - дело очень серьезное. Сегодня или в крайнем случае завтра утром направим документы в технический секретариат», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Шульгина, документам попросили присвоить гриф национального документа РФ на 99-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, который сейчас проходит в Гааге.

Он добавил, что на пленарном заседании накануне упомянул о готовящейся ядерной провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты в ночь на 9 марта привезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова 80 тонн аммиака. Это свидетельствует о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химоружия, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.