МО России: РФ согласилась с тремя дополнительными гумкоридорами, предложенными Украиной

В Минобороны России заявили о том, что РФ согласилась с тремя дополнительными гуманитарными коридорами, предложенными Украиной. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, Украина предложила дополнительные три гуманитарных коридора - из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая.

«Учитывая нашу ответственность за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной», - заметил Мизинцев.

Также начальник Национального центра управления обороной России заявил, что украинские радикалы удерживают в заложниках более 4,5 миллионов мирных граждан.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов