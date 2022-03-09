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Путин обсудил с Шольцем спецоперацию на Украине

Анна Назайкина
18:41 09.03.2022
Отмечается, что особое внимание уделено гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса.
Путин обсудил с Шольцем спецоперацию на Украине
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседе стороны обсудили российскую специальную военную операцию по защите Луганской и Донецкой народных республик. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, было добавлено, что Путин и Шольц обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в том числе итоги третьего раунда российско-украинского переговорного процесса.

«Уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей», - сообщили в Кремле.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной операции на Украине. Российский лидер призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Сегодня Россия с 10 утра объявила о «режиме тишины» и готовности открыть гуманитарные коридоры. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе со «Звездой» заявил, что украинские боевики нацбатальонов удерживают мирных жителей в Мариуполе и не дают им покинуть город по гуманитарным коридорам.

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