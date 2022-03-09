«Концлагерь в Мариуполе»: Басурин заявил, что боевики нацбатальонов блокируют выход людей из города

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе со «Звездой» заявил, что украинские боевики нацбатальонов удерживают мирных жителей в Мариуполе и не дают им покинуть город по гуманитарным коридорам.

«Фактически в Мариуполе как был концлагерь, так и остался. Оттуда никто не выходит - из самого города. Люди по возможности под страхом смерти фактически пытаются выходить оттуда... Именно того коридора, как мы говорим, его нет. Националисты, который контролируют город, им начихать на президента, политиков, они живут свое жизнью. Они людей удерживают, их оттуда не выпускают», - сказал он.

Россия с 10 утра объявила о режиме тишины и готовности открыть гуманитарные коридоры. Отмечалось, что демилитаризованные зоны предлагают открыть из Киева, Чернигова, города Сумы, Харькова, Мариуполя и других населенных пунктов по согласованию с украинской стороной.

Ранее руководитель штаба генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Минобороны РФ обработали уже 2 541 367 обращений от украинцев и иностранцев с просьбами эвакуироваться. Жители этой страны заявляют об ужасах и зверствах со стороны националистов. Но МО РФ не будет передавать Киеву эти обращения из опасений, что данные окажутся у нацистов.