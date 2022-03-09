Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве рассказали о преодолении проблем с поставкой лекарств в Россию

Анна Касаткина
18:37 09.03.2022
В Минтрансе РФ создан оперативный штаб по решению логистических вопросов.
В правительстве рассказали о преодолении проблем с поставкой лекарств в Россию
© Фото: Roman Yarovitsyn, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Минпромторг России совместно с Минтрансом разрабатывают методы решения логистических проблем во всех отраслях, в первую очередь, касательно фармацевтической продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ведомств.

Так, в Минтрансе создали оперативный штаб по решению логистических вопросов. Специалисты занимаются поиском альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок. Уже известно, что некоторые производители пересмотрели логистические цепочки смогли наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов.

После мониторинга ведомствами запасов лекарств и сырья, необходимых для производства, выяснилось, что в РФ имеется годовой запас препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

«По большинству наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», - передает издание.

Финансовую поддержку фармацевтической промышленности оказывает Фонд развития промышленности. Им организованы более 10 программ предоставления займов, отметили в министерствах.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о задержке поставок некоторых лекарств из-за транспортных и логистических проблем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:22 В стране и мире
США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот
19:37 В стране и мире
Байден запретил импорт алмазов, рыбы и спиртных напитков из России
18:57 Армия
Видео
Тысячи бойцов: как сирийские добровольцы готовятся к отправке на помощь Донбассу
18:03 Армия
Видео
Минобороны России: основные дороги в Мариуполе заминированы украинскими националистами
17:58 Армия
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Популярное
Видео
В МО РФ заявили, что украинский вариант эвакуации из Волновахи ставит Киев в нелепое положение
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
В Совфеде рассказали, будут ли преследоваться заходящие в Facebook и Instagram россияне
Путин в беседе с президентом Финляндии рассказал о ходе переговоров с Украиной
Видео
Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успехов
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.