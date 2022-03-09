В правительстве рассказали о преодолении проблем с поставкой лекарств в Россию

Минпромторг России совместно с Минтрансом разрабатывают методы решения логистических проблем во всех отраслях, в первую очередь, касательно фармацевтической продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ведомств.

Так, в Минтрансе создали оперативный штаб по решению логистических вопросов. Специалисты занимаются поиском альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок. Уже известно, что некоторые производители пересмотрели логистические цепочки смогли наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов.

После мониторинга ведомствами запасов лекарств и сырья, необходимых для производства, выяснилось, что в РФ имеется годовой запас препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

«По большинству наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», - передает издание.

Финансовую поддержку фармацевтической промышленности оказывает Фонд развития промышленности. Им организованы более 10 программ предоставления займов, отметили в министерствах.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о задержке поставок некоторых лекарств из-за транспортных и логистических проблем.