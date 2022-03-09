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В ДНР заявили, что боевики нацбатальонов продолжают саботировать эвакуацию людей из Мариуполя

Анна Назайкина
17:26 09.03.2022
Было отмечено, что гуманитарный коридор пустой, а люди так и продолжают ждать возвращения своих родственников из Мариуполя.
© Видео: Народная милиция ДНР © Фото: Народная милиция ДНР
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В Народной милиции ДНР заявили , что «каратели» из отряда «Азов»* продолжают саботировать эвакуацию мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя. Корреспондент УНМ республики, который находится возле населенного пункта Виноградное, рассказал, что по «зеленому коридору» никто сегодня не вышел.

В Народной милиции утверждают, что боевики нацбатальона удерживают людей и используют их как живой щит. Было отмечено, что гуманитарный коридор пустой, а люди так и продолжают ждать возвращения своих родственников из Мариуполя.

«Стоим ждем, высматриваем эти автобусы. Хоть какую-то информацию, чтобы нам сказали, хоть как-то связаться. Хотя бы узнать, что они живые», - сказала одна из жительниц региона.

Ранее начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал «Звезде», что боевики отряда специального назначения в субботу, 5 марта, взорвали дом в Мариуполе с целью устрашения жителей города. Он объяснил, что боевики устроили взрыв после того, как было объявлено об открытии гуманитарного коридора в 10 часов по московскому времени.

*Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ.

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