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Вытеснить противника: как войска ЛНР продавливают украинскую оборону под Кировском

Алексей Алексеев
18:32 09.03.2022
Народная милиция вытеснила украинские формирования на северо-запад республики. В районе Северодонецка идут серьезные бои. Нацбатам и ВСУ отступать уже некуда и они понимают, что скоро окажутся в окружении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На окраине города Кировска на северо-западе Луганской народной республики люди живут, как на передовой. Украинские обстрелы по жилой застройке почти не прекращаются.

«Украинские позиции находятся всего в 7 км. И город постоянно обстреливают, один из снарядов попал в жилой дом», - заметил корреспондент.

Крупнокалиберный снаряд пробил толстую бетонную плиту, как будто бы она была из фанеры. Никто из жильцов чудом не пострадал. Местный житель Виктор Денисов показывает осколки снаряда, которые собрал в комнате. Мужчина признается, что за все годы так близко к смерти еще не был. А вот супруга Ирина была внутри дома, запомнила оглушительный грохот .

«Я сначала подумала, машина у мужа взорвалась, потом как поняла, что у нас нет крыши, началась истерика», - сообщила Ирина Денисова. 

Почти везде в этом районе Луганской Республики подразделения ВСУ и нацбатов удалось отбросить на десятки километров, но под Кировском они еще держатся, ведут позиционную оборону.

Народная милиция вытеснила украинские формирования на северо-запад республики. В районе Северодонецка идут серьезные бои. Нацбатам и ВСУ отступать уже некуда и они понимают, что скоро окажутся в окружении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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