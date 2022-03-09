Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство РФ отменит коэффициенты налога на авто дешевле 10 миллионов рублей

Анна Касаткина
16:40 09.03.2022
Ввести новую норму планируется уже в этом году, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Valery Lukyanov, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Повышенный транспортный налог планируют устанавливать на автомобили стоимостью свыше десяти миллионов рублей, а не трех, как было ранее. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь он будет считаться с десяти миллионов рублей, а не с трех, как было раньше», - сказал он.

Мишустин отметил, что ввести новую норму планируется уже в этом году.

В России при расчете транспортного налога применяется повышающий коэффициент. Так, для легковых авто стоимостью три-пять миллионов с годом выпуска не менее трех лет коэффициент составляет 1,1, для автомобилей стоимостью от пяти до десяти миллионов - 2, если с года выпуска прошло не более пяти лет. Тройным налогом облагаются машины по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом до 20 лет.

На заседании в качестве меры поддержки  также предложено освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от уплаты НДФЛ с процентов по вкладу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:00 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о выведении из строя 90% украинских военных аэродромов, где базировалась боевая авиация
16:58 В стране и мире
Видео
Группировки войск ЛДНР взяли под контроль еще шесть населенных пунктов
15:19 В стране и мире
Песков заявил, что США де-факто ведут экономическую войну с Россией
15:41 В стране и мире
Видео
Момент обрушения резервуара с битумом в Пензе попал на видео
14:10 Армия
Видео
Минобороны России показало кадры с искореженными останками уничтоженной техники ВСУ
Популярное
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.