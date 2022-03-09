Правительство РФ отменит коэффициенты налога на авто дешевле 10 миллионов рублей

Повышенный транспортный налог планируют устанавливать на автомобили стоимостью свыше десяти миллионов рублей, а не трех, как было ранее. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь он будет считаться с десяти миллионов рублей, а не с трех, как было раньше», - сказал он.

Мишустин отметил, что ввести новую норму планируется уже в этом году.

В России при расчете транспортного налога применяется повышающий коэффициент. Так, для легковых авто стоимостью три-пять миллионов с годом выпуска не менее трех лет коэффициент составляет 1,1, для автомобилей стоимостью от пяти до десяти миллионов - 2, если с года выпуска прошло не более пяти лет. Тройным налогом облагаются машины по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом до 20 лет.

На заседании в качестве меры поддержки также предложено освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от уплаты НДФЛ с процентов по вкладу.