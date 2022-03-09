Россиян с большими вкладами предложили освободить от НДФЛ

Правительство России предложило освободить граждан с банковскими вкладами от уплаты НДФЛ с процентов по ним. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

«Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021–2022 годы», - сказал премьер-министр на заседании правительства.

По словам Мишустина, отмена такой нормы позволит поддержать россиян и помочь им сохранить сбережения. Напомним, что граждане РФ в этом году впервые должны были заплатить налог с процентных доходов по вкладам, полученных за 2021 год.

Также Мишустин сообщил, что кабмин подготовил целый комплекс мер для поддержки транспорта в ответ на введение Западом антироссийских санкций. В частности, премьер-министр страны пообещал помощь отечественным авиакомпаниям в сохранении парка иностранных самолетов.