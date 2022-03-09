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Под новые санкции Евросоюза попали более 150 россиян

Иван Линдеманн
16:37 09.03.2022
Под ограничения попали бизнесмены, участвующие в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ
Под новые санкции Евросоюза попали более 150 россиян
© Фото: eberhard grossgasteiger, Pexels
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Европейский союз ввел новые санкции против российских граждан. В список попали 14 бизнесменов из РФ, их семьи, а также 146 членов Совета Федерации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter сообщила, что под ограничения попали бизнесмены, участвующие в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ. Речь идет о представителях металлургической, фармацевтической, телекоммуникационной отраслей и тех, кто связан с сельским хозяйством и цифровым сектором. Среди членов Совфеда в список попали те, кто утвердил договоры о взаимопомощи ДНР и ЛНР.

Полный список фигурантов Евросоюз пока не опубликовал.

Напомним, что страны Запада стали массово вводить санкции против России после 24 февраля. Тогда Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Из РФ также уходят многие зарубежные компании. В Кремле сегодня пообещали в скором времени принять меры по поддержке занятости.

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