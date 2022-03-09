Путин объяснил президенту Египта цели и причины операции по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин рассказал египетскому коллеге Абдельфаттаху Сиси о причинах и целях российской военной операции на Украине. Лидеры провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Абдельфаттаха Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.

Уточняется, что российский президент проинформировал коллегу о работе России на переговорах с украинскими представителями. Сиси поблагодарил Путина за усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта.

В ходе разговора президенты затронули и вопросы стратегического партнерства двух стран, включая ход реализации совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. Стороны также договорились о продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.