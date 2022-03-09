Секретный приказ: как Киев готовил наступление на Донбасс в марте этого года

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Приказы подтверждают, что киевский режим с конца января вел скрытую подготовку наступательной операции в Донбассе. Было отмечено, что приказ, доведенный до командования органов управления нацгвардии Украины, содержит подробный план подготовки одной из ударных группировок.

«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины», - рассказал сегодня в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подготовка по «натовскому стандарту» вот уже шесть лет идет в районе села Старичи Львовской области - соединение уже больше шести лет тренируется под руководством американских и британских инструкторов. Это место более известно как Яворовский военный полигон.

«Заместителю командующего Национальной гвардии Украины до 05 февраля 2022 года в соответствии с заявками командира 4-й бригады оперативного назначения организовать перевозку железнодорожным транспортом военной техники бригады из пункта постоянной дислокации в район Международного центра миротворчества и безопасности (в Старичах) и из Международного центра миротворчества и безопасности в район выполнения боевых (специальных) задач», - говорится в документах.

В так называемый центр миротворчества и безопасности в село Старичи 4-й бригада оперативного назначения отправится усиленной снайперами.

«Начальнику Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины: до 23.01.2022 передать в оперативное подчинение командира 4 брон боевую снайперскую группу в составе 2 снайперских пар и группу огневой поддержки численностью до 30 военнослужащих из состава роты специального назначения батальона оперативного назначения 27 бр; санитарный автомобиль (без экипажа)», - приводится выдержка из приказа.

Согласно приказу, февраль отводился на боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Особое внимание обращалось на психологическую устойчивость.

«Обращаю внимание - целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить “наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией”», - говорится в документах.