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Секретный приказ: как Киев готовил наступление на Донбасс в марте этого года

Максим Петренко
13:50 09.03.2022
Приказ, доведенный до командования органов управления нацгвардии Украины, содержит подробный план подготовки одной из ударных группировок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины о наступлении на Донбасс. Оно должно было начаться в марте. В приказе подробно расписан план подготовки, а, судя по тексту документа ,тех, кто должен был этот план реализовывать, готовили к шесть лет американские и британские инструкторы.

Сейчас Николай Балан - бывший командующий нацгвардией Украины. Эти документы он подписывал незадолго до отставки.

© Минобороны России

Приказы подтверждают, что киевский режим с конца января вел скрытую подготовку наступательной операции в Донбассе. Было отмечено, что приказ, доведенный до командования органов управления нацгвардии Украины, содержит подробный план подготовки одной из ударных группировок.

«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины», - рассказал сегодня в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подготовка по «натовскому стандарту» вот уже шесть лет идет в районе села Старичи Львовской области - соединение уже больше шести лет тренируется под руководством американских и британских инструкторов. Это место более известно как Яворовский военный полигон.

«Заместителю командующего Национальной гвардии Украины до 05 февраля 2022 года в соответствии с заявками командира 4-й бригады оперативного назначения организовать перевозку железнодорожным транспортом военной техники бригады из пункта постоянной дислокации в район Международного центра миротворчества и безопасности (в Старичах) и из Международного центра миротворчества и безопасности в район выполнения боевых (специальных) задач», - говорится в документах.

В так называемый центр миротворчества и безопасности в село Старичи 4-й бригада оперативного назначения отправится усиленной снайперами.

«Начальнику Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины: до 23.01.2022 передать в оперативное подчинение командира 4 брон боевую снайперскую группу в составе 2 снайперских пар и группу огневой поддержки численностью до 30 военнослужащих из состава роты специального назначения батальона оперативного назначения 27 бр; санитарный автомобиль (без экипажа)», - приводится выдержка из приказа.

Согласно приказу, февраль отводился на боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Особое внимание обращалось на психологическую устойчивость.

«Обращаю внимание - целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить “наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией”», - говорится в документах.

© ТРК "Звезда"

Нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску», приказ запрещает направлять к месту выполнения «боевых специальных задач».

«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», - отметил Конашенков.

В настоящий момент исследование документов продолжается, и, если доказательства подготовки операции по штурму Донбасса украинскими националистами в начале марта - уже неопровержимы, то сейчас вопрос стоит в определении, насколько глубоко в это был вовлечен Североатлантический альянс.

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