МИД РФ потребовал от США прекратить гонения и дискриминацию россиян

РФ требует от США незамедлительно прекратить гонения и дискриминацию россиян, находящихся в Штатах. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам», - отметила она.

По словам Захаровой, американские власти поставили вне закона тех людей, которые представляют российскую культуру. Дипломат заявила, что в США зашкаливает русофобия.

«Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо еще больше подорвут реноме Соединенных Штатов в российском обществе», - резюмировала она.

Ранее Минюст США выдвинул обвинения против главы совета российских соотечественников Елены Брэнсон. Ее подозревают в нелегальной работе в качестве российского агента. В заявлении ведомства уточняется, что максимальным наказанием за это может стать срок до пяти лет тюрьмы.