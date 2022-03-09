Песков заявил, что США де-факто ведут экономическую войну с Россией

В Вашингтоне фактически объявили России экономическую войну и в настоящий момент ведут ее. Такое заявил сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«США, безусловно, объявили экономическую войну России и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть», - сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Россия ответственно и в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам энергетических ресурсов, однако вакханалия стран Запада, настроенных враждебно по отношению к Москве, осложняет положение дел на энергорынках. По словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация на мировых энергорынках развивается турбулентно.

Кроме того, было добавлено, что Москва, в случае отказа американских властей от импорта нефти и газа из России, будет принимать необходимые меры исходя из своих интересов и выгоды.