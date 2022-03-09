Песков: враждебная вакханалия Запада против РФ делает ситуацию на энергорынках серьезной

Россия исправно и в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам энергетических ресурсов, но вакханалия западных стран, настроенных недружественно против Москвы, сильно оказывает влияние на ситуацию на энергорынках, в настоящий момент РФ ее анализирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что Москва, в случае отказа американских властей от импорта нефти и газа из России, будет принимать меры исходя из своих интересов и выгоды.

Следует отметить, что рост биржевых котировок на голубое топливо фиксируется на фоне того, что ряд западных стран государств ввели санкции против России после того, как президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса.