В МИД РФ заявили, что Россия не стремится к свержению власти на Украине

Целью специальной военной операции по защите Донбасса не является свержение действующих властей Украины или разрушение ее государственности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, единственная цель операции - защита жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Цели специальной военной операции - защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что эти тезисы приходится постоянно повторять из-за многочисленных информационных вбросов западных СМИ.

О проведении специальной военной операции по защите жителей Донбасса президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. До этого главы признанных Москвой ДНР и ЛНР обратились к Кремлю с просьбой помочь в отражении атак ВСУ.