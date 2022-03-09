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Выбитые стекла и уничтоженные автомобили: корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела ВСУ в Донецке

Олег Лавров
12:59 09.03.2022
В жилом доме в результате обстрела были выбиты окна и двери, снесло часть кровли, а припаркованные во дворе автомобили были уничтожены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» рассказал о последствиях обстрела в Донецке. По его словам, в центре города в настоящий момент относительно спокойно. В большей степени пострадали окраины, северная часть города - это Киевский и Куйбышевский районы. Накануне по жилому дому на Киевском проспекте было выпущено 12 снарядов.

В жилом доме в результате обстрела были выбиты окна и двери, снесло часть кровли, а припаркованные во дворе автомобили уничтожены.

«Регулярно (бомбят. - Прим. ред). Как будто специально решили его с лица земли стереть. Крыши нет... Мы пленкой затянули (разбитые окна. - Прим. ред.), у нас все выбило - балконы, комнатные двери выбиты, окна выбиты, так и живем», - рассказала жительница района Лидия.

Сегодня в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, было выпущено две мины калибром 120 мм.

Ранее, 6 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России расследовать случаи новых обстрелов Донецкой Народной Республики.

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