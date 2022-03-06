В стране и мире Бастрыкин поручил расследовать случаи новых обстрелов ДНР тяжелым вооружением ВСУ Марина Крижановская Предстоит осуществить сбор и фиксацию доказательств этих обстрелов для дальнейшего «всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих». © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать случаи новых обстрелов Донецкой Народной Республики. В частности, речь идет о применении тяжелого вооружения при обстрелах населенных пунктов Докучаевск, Спартак, Донецк, Луганское и Веселое. «Сегодня сообщалось о том, что украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжелое вооружение. Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Накануне председатель СК России поручил расследовать дело о подрыве боевиками батальона «Азов»* дома в Мариуполе. Приводится информация, что боевики привели в действие «заложенные взрывные устройства», в результате чего произошло обрушение дома, под завалами которого могли находиться до двухсот мирных граждан. * Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика