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Бастрыкин поручил расследовать случаи новых обстрелов ДНР тяжелым вооружением ВСУ

Марина Крижановская
11:02 06.03.2022
Предстоит осуществить сбор и фиксацию доказательств этих обстрелов для дальнейшего «всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих».
Бастрыкин поручил расследовать случаи новых обстрелов ДНР тяжелым вооружением ВСУ
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать случаи новых обстрелов Донецкой Народной Республики. В частности, речь идет о применении тяжелого вооружения при обстрелах населенных пунктов Докучаевск, Спартак, Донецк, Луганское и Веселое.

«Сегодня сообщалось о том, что украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжелое вооружение. Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Накануне председатель СК России поручил расследовать дело о подрыве боевиками батальона «Азов»* дома в Мариуполе. Приводится информация, что боевики привели в действие «заложенные взрывные устройства», в результате чего произошло обрушение дома, под завалами которого могли находиться до двухсот мирных граждан.

* Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ. 

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