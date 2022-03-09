Минобороны России показало кадры с искореженными останками уничтоженной техники ВСУ

В Минобороны России показали кадры военной техники ВСУ, уничтоженной в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

На видео можно наблюдать уничтоженную в боях украинскую технику. Многие образцы не просто выведены из строя, а буквально разорваны на части - судя по характеру повреждений, произошла детонация боекомплекта.

Например, на кадрах есть танк со слетевшей башней. Причем отдельные элементы - например, пулеметная лента - и вовсе покоятся на ветках деревьев, куда были заброшены взрывом.

Ранее оборонное ведомство России продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники вооруженных сил Украины вертолетами армейской авиации ВКС РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов