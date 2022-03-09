Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами ВКС РФ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники армейскими вертолетами ВКС РФ.

Экипаж вертолета Ка-52 в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса на предельно малой высоте обнаружил цель, выполнил захват и пустил ракеты, уничтожив замаскированную украинскую технику.

Российская армейская авиация в ходе спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику противника, занимается доставкой десанта и военной грузов, а также оказывает поддержку с воздуха.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя. В отличие от Ка-50 это двухместная машина.

Пилоты в Ка-52 сидят рядом друг с другом, что упрощает коммуникацию между ними, что особенно важно при использовании вертолета в качестве командной машины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов