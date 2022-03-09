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Visa продлила сроки приема транзакций от российских участников системы

Ян Брацкий
13:44 09.03.2022
Ранее в ЦБ РФ сообщили, что приостановка деятельности Visa и Mastercard не создаст проблем для держателей карт, выпущенных в России и использующихся внутри страны.
Visa продлила сроки приема транзакций от российских участников системы
© Фото: energepic, Pexels
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Международная платежная система Visa продлила до 11 марта сроки приема клиринговых транзакций от участников системы из России. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Visa.

«Осуществление платежного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платежной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 года для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 года (CPD 11 марта 2022 года - последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте платежной системы.

Срок прекращения приема запросов на авторизацию российских участников платежной системы остался без изменений - с 00.01 по московскому времени 10 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что американские транснациональные корпорации финансовых услуг Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Согласно их заявлению, все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации.

Позже в Центробанке РФ объяснили, что решение платежных систем Visa и Mastercard не повлияет на работу выпущенных российскими банками карт, использующихся внутри страны. Они будут работать на территории РФ в обычном режиме до истечения их срока, сообщили в регуляторе. Это объясняется тем, что на территории России операции по ним проходят через отечественную систему НСПК и не зависят от иностранных платежных решений.

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