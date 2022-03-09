Захарова заявила, что два миллиона человек обратились к РФ с просьбой об эвакуации с Украины

Около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около двух миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек», — сказала она.

Утром 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Этому предшествовало признание Россией ДНР и ЛНР, произошедшее 21 февраля 2022 года.

Сегодня Минобороны РФ опубликовало секретные документы о планах Вооруженных Сил Украины начать наступление на Донбассе в марте. В российском военном ведомстве подчеркнули, что особое внимание в секретном приказе уделялось тщательному отбору боевиков.